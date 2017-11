“Vluchtelingen opgegeten door haaien” toen hun boten zonken voor Libische kust Koen Van De Sype

14u47

Bron: La Repubblica, El País, The Italian Insider 0 REUTERS Vluchtelingencrisis Twee boten met aan boord in totaal 270 Afrikaanse vluchtelingen hebben schipbreuk geleden op hun overtocht van de Middellandse Zee naar Europa. De slachtoffers die in het water terechtkwamen, stond nog meer horror te wachten. Want de schepen werden gevolgd door haaien.

Het gebeurde zaterdag voor de kust van Garabulli, 60 kilometer ten oosten van de Libische hoofdstad Tripoli. Toen de Libische kustwacht arriveerde, was een van de boten al bijna gezonken. De kustwacht slaagde er nog in een 200-tal vluchtelingen te redden, maar zeker 31 anderen – waaronder 18 vrouwen en 3 kinderen – stierven. Hun lichamen werden uit het water gevist. 40 anderen zijn nog vermist.

Geroep

“Vijf uur hebben we gezocht naar overlevenden”, aldus kolonel Abou Ajila Abdelbarri, het hoofd van de kustwacht in Tripoli. “Toen werd onze aandacht plots getrokken door geroep en zo hebben we nog een vrouw kunnen redden.” (lees hieronder verder)

AFP

REUTERS

De Libische kustwacht publiceerde op zijn Facebookpagina dat een aantal van de geborgen lichamen deels “opgegeten was door haaien”. Persagentschappen deelden foto’s waarop lichamen te zien zijn onder bebloede witte lakens.

Eerste hulp

De overlevenden werden naar Tripoli gebracht, waar ze eerste hulp kregen. Daar waren 63 vrouwen en 61 kinderen bij. Volgens kolonel Ayub Kasem, de woordvoerder van de Libische kustwacht, zijn er donderdag en vrijdag ook al eens 326 vluchtelingen van boten gered in de buurt. “De vluchtelingen kwamen allemaal uit het gebied onder de Sahara”, zegt hij.

Naar schatting 3.000 migranten zouden dit jaar al verdwenen of omgekomen zijn toen ze probeerden de Middellandse Zee over te steken. 161.000 anderen zouden het volgens de International Organization for Migration wel gehaald hebben.

REUTERS

REUTERS

REUTERS