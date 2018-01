"Burgers die illegalen onderdak bieden, riskeren niets": Chastel over wetsontwerp woonstbetredingen LB

Bron: Belga 2 Vluchtelingencrisis MR-voorzitter Olivier Chastel betreurt de "desinformatie" over het wetsontwerp over de woonstbetredingen bij vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. De tekst is niet gericht tegen burgers die onderdak bieden aan de migranten uit het Maximiliaanpark, zegt Chastel. "Er is nergens sprake van solidariteit te criminaliseren, en de burgers die migranten uit het Maximiliaanpark opvangen, zijn niet betrokken bij het ontwerp".

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreekt morgen het wetsontwerp dat woonstbetredingen mogelijk maakt met als doel vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven, op te pakken. Daarvoor gelden bepaalde voorwaarden, zoals de toelating van een onderzoeksrechter.

De maatregel is gericht tegen migranten van wie de asielaanvraag of de regularisatie om humanitaire of medische redenen verworpen zijn, na afgifte van een bevel het grondgebied te verlaten en nadat alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn.

"Burgers die een persoon in illegaal verblijf onderdak bieden, riskeren absoluut niets. Het tegendeel beweren, is liegen", benadrukt Chastel.

"Engels pseudo-eldorado"

Gisteren verzamelden zowat 3.000 burgers in de buurt van het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark om een menselijke ketting te vormen. Ze wilden op die manier protesteren tegen de aanhouding van migranten.

"De actie van burgers die migranten onderdak bieden, is nobel, maar ze zijn jammer genoeg slecht ingelicht", reageert de MR-voorzitter.

"Hun solidariteitsacties trekken de aandacht van smokkelaars die migranten in precaire toestand uitbuiten door ze te laten hopen dat ze via ons land een soort Engels pseudo-eldorado kunnen bereiken, waar geen controles bestaan en waar ze in een grijze zone terechtkomen, zonder sociale controle en zonder wettelijk statuut."

De Franstalige liberaal benadrukt nog dat België een rechtstaat is en dat elke migrant die meent dat hij in zijn herkomstland in gevaar is, asiel kan aanvragen. "Het is de rol van een staat om de mensen op haar grondgebied te identificeren. Mensen die ervoor kiezen in de marge van de samenleving te blijven, omdat ze illegaal in het land verblijven of omdat hun asielaanvraag werd afgewezen, moeten naar hun land van herkomst worden teruggestuurd, met respect voor de internationale verdragen", besluit Chastel.