"Organen van migranten worden in Libië geoogst, hun lichamen geroosterd als kebab" Nigeriaanse ex-minister onthult gruwel in Libische kampen Luc Beernaert

Bron: Twitter, CNN 2 rv Vluchtelingencrisis Afrikaanse migranten die in Libië door mensensmokkelaars worden verkocht, wacht vaak een gruwelijk lot. "Hun organen worden geoogst, hun lichamen verminkt en vervolgens worden ze als kebab geroosterd". Dat zegt de Nigeriaanse voormalige minister van Luchtvaart Femi Fani-Kayode, die stelt dat driekwart van de slaven wiens organen worden verwijderd Nigerianen zijn.

"Levend roosteren! Dat is wat Libiërs doen met Afrikanen uit de sub-Sahara die naar Europa proberen te vluchten. Ze verkopen die mensen als slaven en vermoorden ze, verminken ze, folteren ze of doen ze werken tot ze doodvallen", schrijft Fani-Kayode op Twitter. De man, die aan de universiteit van Cambridge rechten studeerde, wijt de toestand in Libië aan het afzetten van kolonel Kadhafi en verwijt Nigeriaans president Muhammadu Buhari dat hij "stil blijft" over de slavenhandel in Libië. (lees verder onder de tweet)

Een CNN-reportage onthulde onlangs de slavenhandel in Libië. Afgelopen zomer kreeg de zender een video in handen waarop te zien is hoe twee zwarte Afrikanen daar publiekelijk worden verkocht.

700 euro de man

"Grote sterke jongens, ideaal voor werk op het land", prijst de verkoper hen aan. Met verborgen camera’s legden reporters vast hoezeer de slavenhandel floreert in het Noord-Afrikaanse land. "Heeft er iemand gravers nodig? Wie doet een bod?", zo klonk het vorige maand aan de rand van hoofdstad Tripoli, waar een tiental mensen werd geveild. Met kopers die hun hand opstaken en bedragen die opliepen tot een kleine 700 euro per man.

Libische chaos

Dagelijks komen nog honderden Afrikaanse migranten aan in Libië, in de hoop daar de Middellandse Zee richting Europa over te kunnen steken. Maar Italië en de Europese Unie financieren en trainen de Libische kustwacht om de migrantenstroom richting Europa in te dijken, waardoor veel Afrikanen in Libië stranden. Verhalen over folteringen, verkrachtingen, gevangenneming zonder proces en slavenhandel in door lokale milities geleide detentiecentra waren al opgetekend door humanitaire organisaties, maar daar komen nu ook de onweerlegbare bewijzen bij.

Libië, waar sinds het afzetten en de dood van dictator Muanmar Kadhafi bestuurlijke chaos heerst, wast de handen in onschuld als het op de duizenden mensen aankomt die er vastzitten. Sommigen worden naar detentiecentra gebracht, maar velen blijven in de greep van mensensmokkelaars aan wie de migranten grote sommen geld hebben betaald of bij wie ze schulden hebben.

Europese verantwoordelijkheid

Vorige maand riep de voorzitter van Artsen Zonder Grenzen (AzG) de Europese Unie nog op de hulp aan Libië stop te zetten. "De detentie van migranten in Libië moeten we noemen zoals het is: een bloeiende onderneming die drijft op ontvoering, marteling en afpersing". Mensen in detentiekampen getuigden aan AzG hoe ze gedwongen werden naakt over het middenplein te lopen tot ze van uitputting instortten, hoe vrouwen worden verkracht en gedwongen worden hun familie te laten betalen voor hun bevrijding.

Reeds in juni beschuldigde de onafhankelijke humanitaire organisatie Refugees International (RI) de Europese Unie van schending van de mensenrechten en van het internationaal recht omdat Europa de migranten terugduwt naar wat RI toen al "de hel op aarde" noemde.

"75% of those sold into slavery in Libya who have their organs harvested, bodies mutilated and who are roasted like suya are from southern Nigeria. They are mostly Igbo, Edo and Yoruba. U see why Buhari's evil regime don't care? They are not Fulani herdsmen"- Paul Achalla. pic.twitter.com/JvEFSPgKJ5 Femi Fani-Kayode(@ realFFK) link

Roasted alive! This is what Libyans do to sub-saharan Africans who are looking for a transit point to Europe. They sell them into slavery and either murder, mutilate, torture or work them to death. All this yet not a word of condemnation from @MBuhari or other African leaders! pic.twitter.com/YynLNDU2ll Femi Fani-Kayode(@ realFFK) link