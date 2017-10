"Opnieuw arrestaties in Maximiliaanpark" ib

01u15

Bron: Belga 0 belga Migranten in het Maximiliaanpark. Vluchtelingencrisis De politie heeft zondagavond opnieuw migranten opgepakt in het Maximiliaanpark in Brussel. Dat zeggen vrijwilligers die getuige waren. Volgens hen waren op dat moment zowat 200 migranten aanwezig in het stadspark, van wie er een vijftigtal werden ingerekend.

De honderden migranten stonden er te wachten om een slaapplaats toegewezen te krijgen bij een van de vrijwillige opvanggezinnen. "Toen kwamen politievoertuigen aan en is iedereen beginnen weg te lopen", zegt de coördinatrice van het burgerplatform dat de overnachtingen regelt, Adriana Costa Santos. "We weten niet hoeveel migranten precies werden gearresteerd, maar tussen 40 en 60 van hen werden door de ordediensten meegenomen." De operatie werd door de vrijwilligers op beeld gevat, maar de politie gaf te kennen dat ze de smartphones in beslag zou nemen als ze de beelden niet zouden verwijderen.





De lokale politie wil de operatie niet bevestigen en wenst niet te reageren.