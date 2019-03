“Migratiecrisis is voorbij”: Europese Commissie ontkracht 14 mythes in offensief tegen ‘fake news’ LH

Bron: The Guardian 2 Vluchtelingencrisis De Europese Commissie heeft in een voortgangsrapport verklaard dat de migratiecrisis voorbij is. Met een De Europese Commissie heeft in een voortgangsrapport verklaard dat de migratiecrisis voorbij is. Met een factsheet en offensief op Twitter wil ze ook ten strijde trekken tegen het ‘fake news’ en de verkeerde informatie die over de kwestie verspreid worden. Het rapport komt niet toevallig na de omstreden campagne tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, waarin de Hongaarse regering claimde dat Juncker de Hongaren migranten wil opdringen.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, verklaarde dat “Europa niet langer de migratiecrisis ervaart die we in 2015 hebben doorgemaakt, maar dat structurele problemen blijven bestaan”. Als bewijs wordt aangehaald dat er vorig jaar 116.647 mensen de Middellandse Zee wilden oversteken. Dat zou volgens het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR een vermindering van 89 procent zijn tegenover 2015, toen de migratiecrisis een hoogtepunt bereikte. Toen werden meer dan 1 miljoen vluchtelingen bij aankomst in Europa geregistreerd, aldus het UNHCR.

De dalende trend is geen nieuw gegeven, maar wel de manier waarop de Europese Commissie het rapport communiceert. De robuuste taal volgt niet toevallig op de omstreden campagne van de Hongaarse premier Viktor Orban. Zijn regering lanceerde vorige maand nog een affichecampagne, waarin het de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, viseerde. Op de affiches stond dat Juncker bewust migratie aanmoedigt en de nationale veiligheid ondermijnt. In een andere campagne was Timmermans, die volgens Orban banden zou hebben met de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros, het doelwit.

Door die campagne hebben twaalf partijen van de Europese Volkspartij (EVP) nu officieel verzocht om Fidesz en haar leider Viktor Orban uit de Europese Volkspartij te zetten.

De strijdvaardige taal gaat gepaard met de publicatie van een opvallend document getiteld ‘Feiten tellen: mythes over migratie weerlegd’ waarmee de Commissie vijftien onwaarheden wil ontkrachten. Helemaal bovenaan zegt de Europese Commissie dat Europa “niet langer in crisismodus is over migratie”. Ook andere ‘mythes’, zoals het feit dat migranten ziektes zouden meebrengen, wil de Commissie uit de wereld wil helpen.

Migratiepact

Ander opvallend punt is het veelbesproken ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’, ofwel het Marrakesh-pact waarover de regering Michel-I viel. De Europese Commissie wil de mythe weerleggen dat het pact migratie zou willen stimuleren en benadrukt “dat er geen geheim plot is die ongewenste migratie aanmoedigt”.

De Commissie erkent wel dat “de belangrijkste problemen in Griekenland” nog steeds niet zijn opgelost. Zo zitten er nog altijd 4.000 vluchtelingen samengepropt in overvolle, smerige kampen op het eiland Samos. Nu Spanje voor migranten het belangrijkste toegangspunt tot de EU is, zegt de Commissie dat het een van haar prioriteiten is om met Marokko samen te werken via een grenscontroleprogramma, waarvoor er 140 miljoen euro voorzien is.

NGO’s

De EU verwerpt daarnaast ook nog de bewering dat het geld van het migratiefonds naar autoritaire regimes gaat. “Bijna 90 procent van het geld ging vorig jaar naar ontwikkelingsorganisaties, NGO’s of VN-agentschappen”, aldus de Europese Commissie in het rapport.