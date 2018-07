"Libische kustwacht liet drie migranten, waaronder kind, op zee aan hun lot over" Redactie

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De Libische kustwacht heeft twee vrouwen en een kind aan hun lot overgelaten in de Middellandse Zee toen ze een migrantenboot hebben onderschept. Dat beweert althans de Spaanse ngo Proactiva Open Arms op Twitter.

"De Libische kustwacht zei dat ze een boot met 158 mensen aan boord onderschept hadden en dat ze die mensen medische en humanitaire hulp hebben gegeven", zegt de oprichter van Proactiva Open Arms, Oscar Camps. "Wat ze niet hebben gezegd, was dat ze twee vrouwen en een jongen achterlieten en hun bootje lieten zinken, omdat ze hen niet wilden aan boord nemen." Het team van Proactiva kon volgens Camps niets meer doen voor de overleden slachtoffers. Eén persoon kon wel nog gered worden. De lichamen van de drie slachtoffers dreven langs een reddingsbootje.

"Belachelijk"

Een woordvoerder van de Libische kustwacht ontkent dat er iemand aan boord werd achtergelaten. "Er waren 158 mensen aan boord. Die zijn allemaal gered. Niemand is achtergelaten", reageert kustwachtverantwoordelijke van de betrokken sector Tawfiq al-Sakir aan het Duitse persbureau DPA. Hij noemt de berichten over drie achtergelaten personen "belachelijk".

Verbod

Proactiva Open Arms is een van de ngo's aan wie de Italiaanse regering een verbod tot transport van geredde migranten heeft opgelegd. Zo moest de organisatie eerder deze maand geredde migranten naar Barcelona overbrengen, omdat ze in Italië werden geweigerd. Volgens Matteo Villa, onderzoeker van de Italiaanse thinktank ISPI, is de ratio van dode of vermiste zeemigranten vanuit Libië gestegen van 0.3 pct in mei naar 8.4 pct in juni.