"Griekenland is een stortplaats geworden voor de mensen die de Europese Unie niet heeft kunnen beschermen” ADN

18 maart 2019

16u36

Bron: Belga 5 Vluchtelingencrisis Artsen Zonder Grenzen roept Europese leiders op om een einde te maken aan het schadelijke beleid dat vluchtelingen en migranten vasthoudt in "hotspots" op de Griekse eilanden. Alle kwetsbare mensen, vooral de kinderen, moeten onmiddellijk worden geëvacueerd naar een geschikte verblijfplaats op het Griekse vasteland of elders in de Europese Unie, klinkt het vandaag, op de derde verjaardag van de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije .

De vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije voorziet dat de EU alle migranten, die illegaal via Turkije naar Griekenland reizen en geen asiel krijgen, terug kan sturen. In afwachting daarvan worden ze opgevangen in de zogenaamde “hotspots” op de Griekse eilanden. "Griekenland is nu een stortplaats geworden voor de mensen die de Europese Unie niet heeft kunnen beschermen”, zegt Emmanuel Goué, landcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Griekenland.

Duizenden

Ongeveer 12.000 mensen zitten door de overeenkomst tussen de EU en Turkije gevangen in erbarmelijke omstandigheden op de vijf "hotspots", aldus AZG. "Na drie jaar zijn de EU en de Griekse regering er nog steeds niet in geslaagd om waardige en humane levensomstandigheden en goede medische zorg te bieden aan degenen die vastzitten op de eilanden", voegt directeur Vasilis Stravaridis toe.

Op het Griekse vasteland wonen daarenboven duizenden migranten, die na de toepassing van de EU-Turkijedeal zijn aangekomen, in kampen of in tijdelijke accommodatie van de Verenigde Naties of ngo's. Anderen leven in kraakpanden of slapen op straat, in ruwe omstandigheden.

“Onvergeeflijk”

“Wat initieel een noodoplossing was voor vluchtelingen, heeft nu plaats gemaakt voor een onvergeeflijk menselijk lijden”, stelt Goué. “De EU en de Griekse autoriteiten blijven kwetsbare mensen beroven van hun waardigheid en gezondheid, schijnbaar in een poging om de komst van anderen af te raden. Dit beleid is wreed, onmenselijk en cynisch, en er moet een einde aan komen.”

Sinds begin 2019 zijn er meer dan 5.000 mensen aangekomen in Griekenland, vooral uit landen als Afghanistan, Syrië, Irak en de Democratische Republiek Congo, waar oorlog en conflicten woeden. Meer dan de helft zijn vrouwen en kinderen. "Dit toont aan dat de ontradende aanpak van de EU voor het beheer van migratiestromen er niet in is geslaagd om alternatieve wegen naar veiligheid te creëren voor degenen die gedwongen zijn om te vluchten", besluit AZG.