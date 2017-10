"Extreem gevaarlijke smokkelmethode": 7.000 euro voor ritje onder de motorkap HA

Bron: AD.nl, Europol 1 Europol Vluchtelingencrisis De verscherpte Europese grenscontroles maken vluchtelingen zo wanhopig dat sommigen zelfs hun leven riskeren door onder de motorkap te gaan liggen om toch de grens over te komen. Deze nieuwste smokkelmethode wordt beschreven in een onlangs uitgebracht rapport van Europol.

De bendes maken handig gebruik van de ruimte tussen de motor zelf en de kap. Er zijn vluchtelingen ontdekt die vertelden dat ze 7.000 euro moesten dokken voor een enkele rit van Turkije naar Oostenrijk.



Het grootste deel van de rit konden ze gewoon in de auto zitten, maar vlak bij de grens verstopten ze zichzelf boven op de motor. Volgens Europol is deze smokkelmethode "extreem gevaarlijk" en spelen de smokkelaars met mensenlevens.

Netwerk opgerold

Dat smokkelaars steeds vindingrijker worden, bleek eerder deze week nog toen een groot mensensmokkelnetwerk werd opgerold. Mensen uit Pakistan, Afghanistan en Irak werden achter een dubbele wand in een bestelbusje gepropt. In een van de busjes verbleef een familie met twee kinderen op balken die niet breder waren dan 30 centimeter.



De politie vermoedt dat op deze manier sinds vorig jaar juni 48 keer is geprobeerd om illegalen naar Europa te brengen. Het zou gaan om zo'n vierhonderd mensen.

Drie aanhoudingen in ons land

Na de grootschalige huiszoekingen in ons land en elders in Europa, zijn in ons land drie verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter, zo meldt het federaal parket.



Het netwerk smokkelde mensen uit Afghanistan, Pakistan en Vietnam naar Europa. Via Bulgarije, België, Frankrijk en Nederland werden de migranten naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. De groep zou ook betrokken zijn bij witwasoperaties. Het onderzoek startte in 2016 in het VK en in Nederland. Daarbij werden ook linken gevonden naar andere landen, waaronder België.



Deze week vonden 42 huiszoekingen plaats in verschillende landen: dertien in België, zeven in Bulgarije en 22 in het Verenigd Koninkrijk. De zoekingen in ons land vonden plaats in het Oost-Vlaamse Zelzate (3), Waasmunster (4), Gent (2), Hamme, Sint-Niklaas en Evergem, en in het Antwerpse Ravels.



Acht personen werden meegenomen voor verhoor, en drie ervan werden aangehouden. "Het betreft Zoran F., geboren op 4 oktober 1975, van Bulgaarse nationaliteit, Shukri A.R., geboren op 15 februari 1972, van Belgische nationaliteit en Sevinch S., geboren op 13 april 1982, van Bulgaarse nationaliteit. Een vierde persoon werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden na grondig verhoor", zegt het federaal parket.



De drie worden in verdenking gesteld van mensensmokkel in het kader van een criminele organisatie, met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gebeurden ten aanzien minderjarigen en dat het leven van de slachtoffers opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar werd gebracht.