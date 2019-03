Vluchtelingenboot zinkt voor Griekse kust: drie doden, onder wie twee kinderen kg

07 maart 2019

08u42

Bron: Belga 0 Zeker drie personen, onder wie twee kinderen, zijn vandaag om het leven gekomen toen een boot met migranten of vluchtelingen schipbreuk leed voor het Griekse eiland Samos. Dat zegt de Griekse kustwacht.

Zeker twaalf personen zouden aangetroffen zijn aan boord van de boot. De twee kinderen overleden kort nadat ze waren opgevangen. Het lichaam van een man werd even later gevonden, aldus de kustwacht.



Meer dan tweehonderd potentiële vluchtelingen kwamen sinds begin dit jaar om op de Middellandse Zee. Het merendeel probeerde naar Italië te reizen, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In 2018 kwamen ongeveer 48.000 vluchtelingen of migranten Griekenland binnen.