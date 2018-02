Vluchtelingenboot kapseist op grensrivier tussen Griekenland en Turkije: twee doden onder wie een kind EB

13 februari 2018

16u41

Bron: DPA 0 Minstens twee vluchtelingen, van wie een kind, zijn verdronken nadat hun bootje was gekapseisd op de grensrivier Evros tussen Turkije en Griekenland. De zoektocht naar acht vermiste migranten is nog bezig, aldus het staatspersagentschap Anadolu. In de Turkse grensprovincie Edirne gelegerde soldaten hoorden hulpgeroep en verwittigden de rampenbestrijdingsdienst AFAD.

Tot de vermisten behoren ook vrouwen en kinderen. De nationaliteit van de vluchtelingen is nog niet bekend. De reddingsdiensten vonden de beschadigde boot, maar konden pas na urenlang zoeken de twee lijken bergen. Wegens de sterke stroming in de rivier breidden de hulpverleners hun zoektocht uit in een straal van twaalf kilometer. Turkije heeft volgens officiële cijfers rond de 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië opgevangen.

