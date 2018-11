Vluchtelingenboot dobbert dagenlang rond voor Marokkaanse kust: 15 doden aan boord, 53 migranten gered

24 november 2018

21u06

Bron: Belga

De Marokkaanse marine heeft vandaag 53 migranten uit Zwart-Afrika gered die per boot de Spaanse kust probeerden te bereiken. In de boot, die op drift was, werden vijftien lijken aangetroffen, zo is uit militaire bron vernomen.