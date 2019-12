Vluchtelingen proberen met zelfgemaakte bootjes Spanje te bereiken Honderd bootvluchtelingen gered voor Spaanse kust HAA

26 december 2019

21u50

Bron: ANP, AFP 0 Zeker honderd migranten zijn vandaag door de Spaanse kustwacht gered voor de kust van Spanje. Gisteren werden ook al tweehonderd vluchtelingen van zelfgemaakte bootjes geplukt door de Spaanse kustwacht.

De vluchtelingen werden op meerdere plekken gevonden. Meer dan de helft werd voor de Costa Blanca aangetroffen in kleine, vaak zelfgemaakte bootjes. Ook waren 39 vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden. Die eilandengroep ligt voor de Afrikaanse westkust, maar hoort bij Spanje. Een man die voor de Costa Blanca werd aangetroffen, dreef op een klein opblaasbaar speelgoedbootje. Hij zat daar eerder met een vriend van hem op, die is waarschijnlijk verdronken.



In 2019 zijn zeker 1246 migranten om het leven gekomen tijdens de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee op zoek naar een nieuw leven in Europa, aldus de Internationale Organisatie voor Migranten (IOM) van de VN.

Lees ook: 71 migranten onderschept in bootjes op het Kanaal