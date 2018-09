Vluchtelingen en migranten blijven toestromen op overbevolkte Griekse eilanden: dit weekend meer dan 200 migranten opgepakt in Egeïsche Zee ADN

24 september 2018

17u25

Bron: Belga 4 Op de overbevolkte Griekse eilanden in de Egeïsche Zee blijven dagelijks tientallen vluchtelingen en andere migranten toestromen. Tijdens het weekend werden volgens de kustwacht meer dan 200 migranten opgepakt. Twee vermoedelijke mensensmokkelaars werden gearresteerd, klinkt het.

De omstandigheden, waar de mensen vooral in en rond de hotspot Moria op het eiland Lesbos verblijven, worden door waarnemers als vreselijk omschreven. In Moria zijn vandaag 8.779 migranten en vluchtelingen ondergebracht. Het kamp heeft slechts een opvangcapaciteit voor 3.100 mensen, aldus het ministerie voor Migratie.

Honderden mensen, onder hen vele kinderen, zoeken hun heil onder provisoire tenten, die deels gebouwd zijn met plastic zeilen. Rondom het opvangkamp van Moria zijn her en der wilde kampen ontstaan. "We moesten ons schamen wat we deze mensen aandoen", zegt burgemeester Spyros Galinos van Mitilini, de hoofdstad van Lesbos. De autoriteiten kunnen de asielaanvragen door gebrek aan personeel al een tijd niet snel genoeg behandelen. "Dat kan zo echt niet blijven duren", zei Galinos.

Er moeten onmiddellijk duizenden vluchtelingen naar het vasteland gebracht worden. De regering in Athene was vrijdag begonnen met vrouwen en gezinnen naar het vasteland te brengen. Tegen het eind van de maand moeten het er drieduizend zijn, klinkt het bij het ministerie van Migratie.

De Libische kustwacht heeft dan weer tijdens twee verschillende reddingsoperaties zondag 135 migranten van twee boten ten oosten en ten westen van hoofdstad Tripoli geplukt.

Bij de eerste actie werden 45 migranten, onder hen zeven vrouwen en een kind, van een houten boot gehaald. Zondagnacht werd een rubberen boot met 90 migranten tegengehouden. Alle geredde migranten van Afrikaanse nationaliteit werden vanmorgen overgebracht naar de marinebasis van Tripoli en kregen medische bijstand.