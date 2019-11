Vluchteling die een opstand ontketende via WhatsApp heeft Papoea-Nieuw-Guinea verlaten Dieter Bauwens

14 november 2019

13u11

Bron: De Morgen 0 De Iraans-Koerdische schrijver Behrouz Boochani, die jaren vastzat in een asiel­gevangenis, heeft Papoea-Nieuw-Guinea verlaten. Hij is aangekomen in Nieuw-Zeeland, meldt The Guardian.

Boochani werd in 2013 door de Australische marine van zee geplukt en naar een asielgevangenis op het Papoea-Nieuw-Guinese eiland Manus gebracht. Daar zou hij normaal gesproken een van de honderden anonieme vluchtelingen zijn geweest, ware het niet dat hij op een binnengesmokkelde telefoon via WhatsApp honderden opiniestukken, artikelen en een boek schreef over de omstandigheden op Manus.



Daarmee werd Boochani de belangrijkste proteststem tegen het harde asielbeleid van de Australische regering.

Ik wil gewoon ergens zijn waar ik een mens ben, en geen cijfer Behrouz Boochani

Boochani is nu geland in Nieuw-Zeeland. Aan The Guardian zegt hij dat hij niet van plan is ooit nog terug te keren naar Papoea-Nieuw-Guinea of Australië. “Ik wil gewoon vrij zijn van het systeem, van het proces. Ik wil gewoon ergens zijn waar ik een mens ben, en geen cijfer, niet gewoon het label ‘vluchteling’.”



Zijn aankomst in Nieuw-Zeeland ligt gevoelig in Australië. De Australische regering heeft immers steeds geweigerd om vluchtelingen die in de aielgevangenis werden vastgehouden te hervestigen, met het argument dat dat de harde politieke lijn naar bootvluchtelingen zou ondergraven.