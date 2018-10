Vluchteling die 3 mensen neerstak in Den Haag had 'religieuze psychose' JH - MVDB

15 oktober 2018

15u32

Bron: AD.nl 0 Malek F., de uit Syrië gevluchte Palestijn (32) die op 5 mei in Den Haag drie voorbijgangers neerstak, heeft geen spijt van zijn daad. Alles wat hij deed, kwam van Allah, zo heeft hij volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) verklaard.

De drie mensen raakten door de steekpartij levensgevaarlijk gewond. Een van hen werd de keel doorgesneden. Alle drie zijn ze ernstig getraumatiseerd. De politie schoot Malek F. in het been en konden hem nadien overmeesteren. Hij riep kort na zijn daad ‘Allahu Akbar'.

Islamdeskundigen stellen dat Malek F. zich laat inspireren door een extremistische ideologie, maar er is niet gebleken dat hij banden had met een terroristische groepering. Dat zei de aanklager vandaag op de tweede tussentijdse zitting voor de extra beveiligde rechtbank nabij luchthaven Schiphol.

'Soldaat'

Tegen zijn moeder en broer zei Malek F., zo is op afgeluisterde gesprekken te horen, dat hij opdracht van Allah had gekregen om de ongelovigen te doden, af te slachten zelfs. "Beschouw mij als een soldaat van God", zei hij tegen zijn moeder. En als zij even later zegt dat ze het erg vindt voor de slachtoffers, antwoordt hij dat 'God ze allemaal mogen vervloeken'. Het enige, zo zei hij herhaaldelijk tegen zijn moeder en broer, waar hij spijt van had was dat hij bij zijn aanval ook een moslim neergestoken had.

Malek F. zou in korte tijd extremistisch geworden zijn. Tot december 2017 dronk en blowde hij. Daarna liet hij zijn baard staan, en ook nog in de gevangenis. Als zijn broer en moeder de beharing op zijn gezicht willen kortwieken, weigert hij dat. Hij sloot zich niet aan bij een terroristische groepering.

Volgens advocaat Job Knoester die de uit Syrië gevluchte Palestijn bijstaat, verkeerde Malek F. in een ‘religieuze psychose’. Die was al vastgesteld bij de zorginstelling Parnassia waar hij korte tijd werd opgenomen. "Dat is na zijn arrestatie natuurlijk niet ineens over", zegt Knoester. Zo hoorde een rapporteur in telefoongesprekken Malek zeggen dat hij achterna gezeten werd door een geheime organisatie.

Dwangmedicatie

Sinds 1 juni krijgt Malek F. dwangmedicatie in het penitentiair ziekenhuis waar hij vastzit. Nu verklaart hij in gesprekken dat hij ‘erg in de war’ was. Volgens het Openbaar Ministerie omdat hij ‘berekenbaarder’ is geworden na de eerste tussentijdse zitting begin juli. Volgens Knoester een teken dat de medicijnen aanslaan en des te duidelijker dat hij in een psychose handelde. Hij heeft het medische dossier van F., waar de diagnose volgens hem in gesteld staat, nu ook naar het OM en naar de rechters gestuurd.



Malek F. kwam in 2014 met zijn broer naar Nederland. In eerste instantie leek de inburgering snel te verlopen. Maar nadat hun vader verdronk tijdens zijn vlucht uit Syrië die door Malek F. was geregeld, ging zijn geestelijke gesteldheid achteruit. De dertiger dacht dat de Israëlische geheime dienst hem wilde vermoorden en sliep met een mes onder zijn kussen. Zijn broer zocht hulp, maar alle pogingen liepen op niets uit. Begin februari gooide Malek F. al zijn huisraad op straat. Zes weken lang werd hij gedwongen opgenomen in de zorginstelling. Daarna vertrok hij. Volgens zijn broer was hij toen nog steeds ‘heel erg ziek’.



In januari gaat de rechtszaak verder. Bij de rechter-commissaris (het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, red.) worden in de tussentijd de agenten gehoord die Malek F. neerschoten. Volgens Knoester schoten ze meteen, zonder fatsoenlijke waarschuwing.