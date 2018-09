Vluchteling (28) in Canada wint twee keer de Lotto in nog geen halfjaar tijd: "Huis gekocht en ik wil gaan studeren" HA

12 september 2018

07u46

Bron: BBC 0 De kans dat u de Lotto wint, is klein. De kans dat dat twee keer gebeurt, nog geringer. Toch overkwam het Melhig Melhig (28), een Afrikaanse vluchteling die naar Canada trok om er een beter leven te beginnen.

De jongeman won dit jaar twee keer het grote lot en dat in nog geen halfjaar tijd. Melhig viel een eerste keer in de prijzen in april; hij streek toen bijna 2 miljoen Canadese dollar (bijna 1,3 miljoen euro) op. Vijf maanden later schoot hij opnieuw de hoofdvogel af. De twintiger zag afgelopen augustus zijn rekening aangespekt met opnieuw 2 miljoen Canadese dollar, dankzij een krasbiljet.

Met het geld dat hij de eerste keer won, kocht hij een huis in Winnipeg, de hoofdstad van de Canadese provincie Manitoba, in het zuiden van het land. Melhig woont er samen met zijn gezin. "We hebben een mooie tuin en er zijn goede scholen in de buurt. Het is fantastisch", citeert de BBC de jongeman. Nauwelijks bekomen van die verandering, viel Melhig vijf maanden later opnieuw in de prijzen.



De twintiger wil met het geld een eigen zaak beginnen. Hij denkt aan een carwash of tankstation. Daarna wil hij opnieuw naar school. "Mijn hoofddoel is om te gaan studeren. Ik wil mijn Engels verbeteren en een nuttig vak leren, zoals houtbewerking. Ik ben nog jong", zegt de kersverse miljonair in een persbericht van de Canadese Nationale Loterij. "Je moet altijd nadenken over hoe je kan groeien", besluit hij wijs.

