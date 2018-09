Vlucht uit Brussel moet prioritair landen in Frankfurt door rookontwikkeling in cockpit

02 september 2018

14u22

Bron: Belga

Een vlucht van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa tussen Brussel en Frankfurt heeft vandaag een 'prioritaire landing' moeten maken in de Duitse stad omdat er lichte rookontwikkeling was in de cockpit. De 73 passagiers konden het toestel wel "op een volledig reguliere manier verlaten", zegt een woordvoerder van de maatschappij.