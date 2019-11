Vlotte handel tussen Groot-Brittanië en Noord-Ierland zonder controle, zegt Boris Johnson PVZ

08 november 2019

11u33

Bron: DPA 1 In het Verenigd Koninkrijk zal de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het land volgens premier Boris Johnson van een leien dakje lopen. "Er zal geen controle zijn op dingen die vanuit Noord-Ierland naar Groot-Brittannië komen", beloofde Johnson donderdagavond bij een bezoek aan het Noord-Ierse dorp Tandragee.

"We zijn de regering van het Verenigd Koninkrijk en we zullen natuurlijk geen controles doen", zei Johnson. De overeenkomst met de Europese Unie over de Noord-Ierse kwestie wordt vaak verkeerd begrepen en had beter uitgelegd moeten worden, aldus de Britse premier.

In Noord-Ierland luidde de kritiek dat met het akkoord dat Johnson met de EU sloot, een douanegrens in de Ierse ontstond tussen de delen van het koninkrijk. Volgens de overeenkomst zal Noord-Ierland nog aan de handelsregels van de EU gebonden blijven om een harde douanegrens met EU-lidstaat Ierland te vermijden en daarmee ook het gevaar op nieuwe onrust in de regio, waar vroeger een burgeroorlog woedde.

"Het is schitterend voor Noord-Ierland dat het hele Verenigd Koninkrijk de EU kan verlaten terwijl er tegelijk geen grens tussen Noord-Ierland en het zuiden is, maar ook - en dat is heel belangrijk - helemaal geen spanning in west-oostrichting", zei Johnson.

De premier zei dat er slechts zelden tol geheven zal worden op goederen die uit Groot-Brittannië komen en via Noord-Ierland naar Ierland geëxporteerd worden. "Als de mensen niet tevreden zijn met de douaneregeling, kunnen ze die over vier jaar wegstemmen.”