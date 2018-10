Vloer zakt weg onder feestende studenten in VS: 30 gewonden TTR

22 oktober 2018

07u00

Een feestje aan de Clemson-universiteit in South-Carolina is gisteren dramatisch geëindigd. De vloer van de zaal zakte in en de feestgangers eindigden een verdiep lager, in de kelder. Ongeveer dertig studenten raakten gewond, bericht de Amerikaanse zender CBS. De meesten hadden breuken opgelopen.

