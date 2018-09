Vloer Nederlandse parkeergarage deels ingestort: zoektocht naar slachtoffers mvdb

18 september 2018

12u24

Bron: AD.nl 0 Bij een parkeergarage boven een supermarkt in het Nederlandse Wormerveer is een deel van de tweede verdieping ingestort.

Het is nog niet bekend of hierdoor gewonden zijn gevallen, heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laten weten.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. De hulpdiensten zijn ter plekke en onderzoeken of er binnen in de parkeergarage slachtoffers zijn.

Op foto's die geplaatst zijn in een lokale Facebookgroep is te zien dat grote stukken beton naar beneden zijn gekomen. Het lijkt er op dat het gedeelte van de verdieping dat naar beneden is gekomen, 'vrij' hing boven de omhooglopende rijstrook waarover auto's rijden die de parkeergarage binnengaan. De brokstukken liggen op die rijbaan.

Onder de parkeergarage is een filiaal van de supermarktketen Dekamarkt gevestigd. Wormerveer ligt in de brede regio ten noorden van Amsterdam.

