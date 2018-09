Vloer Nederlandse parkeergarage deels ingestort: onduidelijk of er slachtoffers zijn mvdb

18 september 2018

12u24

Bron: AD.nl 6 De hulpdiensten hebben geen indicatie dat er slachtoffers onder het puin liggen bij het ingestorte deel van de parkeergarage in het Nederlandse Wormerveer. Ze verwachten binnen anderhalf uur meer te weten.

Zodra het sein veilig is gegeven, gaan de hulpdiensten naar binnen. Ook zijn er speurhonden aanwezig. De supermarkt onder de parkeergarage is niet getroffen. Alle mensen konden ongedeerd het pand verlaten.

Ambulancepersoneel heeft twee omstanders behandeld wegens stressklachten. Het personeel van de supermarkt is opgevangen. Naastgelegen gebouwen zijn uit voorzorg ontruimd.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, is bijna twee uur geleden ingestort op de eerste verdieping. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. Wormerveer ligt in de brede regio ten noorden van Amsterdam.

