Vloedgolf verrast badgasten strand Vlissingen: drie mensen naar ziekenhuis

01 juli 2019

08u35

Bron: AD.nl 106 Een vlak langs het Vlissingse Badstrand varend schip heeft gisteravond rond 19.10 uur voor paniek bij badgasten gezorgd. Zeker zeven mensen werden het water in getrokken. Drie mensen, waaronder twee kinderen van 3 en 5 jaar, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het waarschijnlijk te dicht of te snel langs het strand varende schip veroorzaakte een vloedgolf, die veel strandgangers verraste. Een aantal mensen spoelde, evenals veel bad- en strandspullen, door de golven omver. De meesten konden zelf het strand bereiken.

Omstanders schoten de overige slachtoffers te hulp. De strandwachten van Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), wier dienst tot zes uur ‘s avonds loopt, waren nog bezig met het legen van vuilniszakken en konden daardoor ook hulp bieden en het opgeroepen ambulancepersoon assisteren.

‘Vaker gezien, nooit zo erg’

Rien Schrier woont aan de boulevard en zag het schip met hoge snelheid en dicht langs het strand aan komen varen vanaf de gevangenentoren. “Dat groene schip ging zo hard, je zag aan alles dat het mis zou gaan. We hadden niet genoeg tijd om de mensen op het strand nog te waarschuwen. Dat is het perverse. Je kunt op dat moment niets meer doen.”



Hij besloot zijn camera te pakken en te filmen wat er daarna gebeurde (zie video). “Ik heb het vaker meegemaakt, maar zo erg als nu heb ik het nooit eerder gezien.”



Schrier is teleurgesteld dat de mensen op het strand niet zijn gewaarschuwd door de aanwezige strandwachten. “Voorheen zag je het wel eens gebeuren dat mensen snel uit het water werden gedirigeerd. Ook aan het einde van een dienst. De laatste tijd lijkt er minder controle te zijn.” Schrier is er zeker van dat het schip veel te snel voer. Hij heeft zijn filmpje dan ook naar de Belgische rederij van het schip gestuurd.



Twee kinderen

Uiteindelijk zijn drie mensen, onder wie twee jonge kinderen, die te veel water binnenkregen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn, was nog niet bekend. Hoofd van de strandwachten Tim Wouters was blij dat er nog acht strandbewakers op en om de post waren. “Ze zagen de vloedgolf vanaf ongeveer de Gevangentoren richting Nollestrand rollen. Zo’n hoge golf hadden ze nog niet eerder gezien. Gelukkig konden ze mensen helpen en kalmeren. Drie mensen moesten uiteindelijk voor controle naar het ziekenhuis, de overige badgasten konden op eigen kracht naar huis.”



Het is niet de eerste keer dat een vloedgolf ontstaat op het badstrand nadat een schip passeert. Vorig voorjaar spoelde nog bijna een kinderwagen weg na een soortgelijk incident. B en W van Vlissingen hebben het Schelde Coördinatiecentrum er toen op gewezen dat schepen die vlak voor de kust langs varen dat langzaam moeten doen.



De Vlissingse burgemeester, die vanuit zijn woning aan de boulevard zo het Badstrand op kijkt, werd gisteravond ook ingelicht. Hij kon nog niets zeggen over de oorzaak en eventuele schuld van een gezagvoerder van een passerend schip of onoplettendheid van strandgangers. “We zijn druk aan het inventariseren wat er precies is gebeurd. Daar kan ik nog geen uitspraken over doen.”

