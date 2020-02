Vliegverkeer van en naar Canarische Eilanden hervat na grote zandstorm

23 februari 2020

15u17

Het vliegverkeer van en naar Gran Canaria en Tenerife is hervat. Luchthavens op die eilanden moesten zaterdag sluiten vanwege een zandstorm, die de lucht oranje kleurde. De zandstorm is intussen in hevigheid afgenomen. Reizigers moeten wel nog rekening houden met vertragingen.