Vliegverkeer luchthaven Frankfurt stilgelegd door drone

ADN

02 maart 2020

13u17

Bron: Belga

Op de luchthaven van Frankfurt, een van de grootste van Europa, mogen maandag rond de middag geen vluchten landen of vertrekken. Het vliegverkeer werd stilgelegd nadat een piloot een drone had opgemerkt in de nabijheid van de luchthaven.