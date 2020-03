Vliegverkeer luchthaven Frankfurt 1,5 uur stilgelegd door drone ADN HAA

02 maart 2020

13u17

Bron: Belga, DPA 2 Op de luchthaven van Frankfurt heeft het vliegverkeer vanmiddag anderhalf uur stilgelegen, nadat een piloot een drone had opgemerkt nabij de luchthaven, een van de grootste van Europa.

De eerste melding over de drone liep omstreeks 11.23 uur binnen. Daarop besliste de Duitse luchtverkeersleiding (DFS) om geen vliegtuigen meer te laten landen of opstijgen. Nadien volgden nog meer meldingen. De politie ging op zoek naar de drone, en zette daarvoor ook een helikopter in. Het is niet duidelijk of het toestel gevonden werd. Zeker is wel dat het vliegverkeer rond 13 uur kon hernomen worden, aldus een woordvoerder van de luchthaven. De politie is een onderzoek gestart, klinkt het op Twitter.

⚠ #Update:

Seit 13:00 Uhr laufen die Starts und Landungen am #Flughafen #Frankfurt wieder. Die Ermittlungen von Landes- und #Bundespolizei dauern an. #Pressemitteilung folgt. #Drohne@Airport_FRA @dfs_de @Polizei_Ffm https://t.co/R4xp46vfBY Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main(@ bpol_air_fra) link