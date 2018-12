Vliegverkeer Londen Gatwick komt na meer dan 24 uur weer heel langzaam op gang na dronechaos IB ADN

21 december 2018

07u30

Bron: Belga, The Mirror 1 De luchthaven London Gatwick werkt met luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiders samen om deze ochtend “een beperkt aantal vluchten” te laten plaatsvinden. De luchthaven moest noodgedwongen al het vliegverkeer stilleggen door de aanwezigheid van drones.

De op een na drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk en de zevende grootste van Europa, was meer dan 30 uur gesloten door een of meerdere drones, die al sinds woensdagavond meermaals in de buurt van de start- en landingsbanen werden gesignaleerd. Daardoor moest het vliegverkeer worden stilgelegd.



Nu is de luchthaven weer open. Een beperkt aantal vliegtuigen is gepland voor vertrekkende en aankomende vluchten. Intussen krijgt de politie steun van militaire experten in de klopjacht op de vooralsnog onbekende dader(s). Ook zijn sluipschutters en een helikopter ingezet. De BBC meldt dat de ordediensten overwegen de drones neer te schieten.

“Eco-terrorisme?”

Wie achter de ‘drone-aanval’ zit, is voorlopig nog niet bekend. Een van de pistes die de politie onderzoekt is of er een ‘lone wolf eco-terrorist’ achter de drones zit, een milieuactivist die op eigen houtje handelt.



De milieu-activistengroep Extinction Rebellion, die onlangs nog grootschalige protesten in Londen organiseerde, zag zich genoodzaakt om de geruchten de kop in te drukken dat zij achter de eventuele ‘eco-terreur’ zitten. “Extinction Rebellion heeft niets te maken met de drones op de luchthaven van Gatwick", zegt de organisatie in een tweet. “We hebben de geruchten horen rondgaan, maar willen benadrukken dat onze acties altijd ‘bovengronds’ zijn: we komen openlijk uit voor onze acties, leggen verantwoording af en dragen de gevolgen.”

Geen enkele organisatie heeft tot nu de verantwoordelijkheid voor de drones opgeëist.

Extinction Rebellion is not involved with the drones at Gatwick Airport. We've heard there are rumours circulating. We remind people that our actions are always 'above the ground' meaning we stand by our actions, are accountable and take the consequences #ExtinctionRebellion Extinction Rebellion(@ ExtinctionR) link

Hinder

De sluiting van de tweede grootste luchthaven van het UK leidde tot heel wat hinder. Gisteren werden 760 vluchten, goed voor 110.000 passagiers, geannuleerd. Vele vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens. De operationele directeur van de Gatwick Airport, Chris Woodroofe, heeft het over een “criminele activiteit".

De dader van de drone-activiteit riskeert tot vijf jaar cel, waarschuwde de Britse premier Theresa May gisteren.

Due to the unprecedented volume of tweets we’re receiving at the moment we are posting regular updates here, but may be unable to respond to individuals. Please check the latest flight information with your airline. We apologise for the continued disruption today. Gatwick Airport LGW(@ Gatwick_Airport) link

2of2 Passengers should check the status of their flight with their airline and not travel to the airport if their flight is not confirmed. We share passengers’ frustration and are grateful for their ongoing patience. Gatwick Airport LGW(@ Gatwick_Airport) link

1of2 Gatwick's runway will remain closed and all flights are cancelled for the rest of the evening because of continued drone sightings in and around the airfield as we continue to work with police and security partners to resolve the situation. Gatwick Airport LGW(@ Gatwick_Airport) link