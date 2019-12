Vliegverkeer in Frankrijk morgen weer verstoord, Brussels Airlines annuleert opnieuw vier vluchten Algemene staking Frankrijk ADN

09 december 2019

17u58

Bron: Belga 0 Het luchtverkeer zal morgen in Frankrijk opnieuw verstoord zijn. Dat meldt de Franse burgerluchtvaartautoriteit (DGAC) vandaag. De vakbonden en vier Franse jongerenorganisaties hebben opnieuw opgeroepen tot een algemene staking, nadat donderdag al minstens 800.000 misnoegde mensen op straat waren gekomen.

DGAC voorziet morgen in een minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiding, waardoor een vijfde van alle vluchten moet worden geschrapt, net zoals afgelopen donderdag en vrijdag. De autoriteit "heeft de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om hun vluchtschema's van en naar de luchthavens Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse en Bordeaux met 20 procent te verminderen", luidt het.

Brussels Airlines annuleert vanuit Brussel daarom opnieuw vier vluchten, net zoals donderdag en vrijdag. Het gaat om telkens een vlucht van en naar Lyon en van en naar Toulouse. In Frankrijk zelf maakte onder meer luchtvaartmaatschappij Air France al bekend dat ze een kwart van haar binnenlandse vluchten en 10 procent van haar middellangeafstandsvluchten schrapt.

Ook hinder voor treinverkeer

Door de acties bij onze zuiderburen is sinds donderdag ook het openbaar vervoer in Frankrijk zwaar verstoord, waaronder het treinverkeer en de Parijse metro, en dat zal de komende dagen nog zo blijven. Ook het internationale treinverkeer - waaronder treinverbindingen van en naar België (TGV, Thalys, Eurostar) - ondervinden de komende dagen nog hinder.

Het aanhoudende protest in Frankrijk is gericht tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Momenteel zijn er in Frankrijk 42 verschillende pensioenstelsels, terwijl de regering naar één uniform systeem met punten wil. Dat is volgens de regering rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.