Vliegverkeer hervat op luchthaven Gatwick na nieuwe waarneming drone kv

21 december 2018

18u33

Bron: Sky News, Belga, ANP, Reuters 9 De luchthaven London Gatwick heeft vanavond weer ongeveer een uur stilgelegen nadat er weer een drone boven het terrein werd gespot. Ondertussen werd het vliegverkeer weer hervat.

Nadat het luchtverkeer op de op een na drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk sinds woensdagavond al meer dan 30 uur had stilgelegen, werd het vanmorgen weer hervat. Sinds woensdagavond werden er immers een of meerdere drones meermaals in de buurt van de start- en landingsbanen gesignaleerd. Meer dan 100.000 reizigers werden daardoor getroffen.

Wegens een nieuwe dronewaarneming werd het luchtverkeer vanavond opnieuw tijdelijk stilgelegd, maar nu is de luchthaven weer veilig verklaard. “De militaire maatregelen die we hebben ingevoerd op de luchthaven garanderen ons dat het veilig is om ons vliegveld weer open te stellen”, deelt de luchthaven mee.

Verantwoordelijke?

Het is ondertussen nog een raadsel wie achter de overlast zit. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie heeft inmiddels laten weten dat meerdere personen in beeld zijn in het onderzoek. Wie in Groot-Brittannië een drone laat vliegen in de omgeving van een luchthaven, riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar.