Vliegverkeer Eindhoven weer stilgelegd jv ES KVE

01 januari 2020

18u10

Bron: ANP 2 Het vliegverkeer op Eindhoven Airport, dat woensdag aan het eind van de middag enigszins werd hervat, is rond 19.30 uur toch weer stilgelegd vanwege het slechte weer. Vandaag zijn er geen vluchten meer, meldt de luchthaven op Twitter.

Door de mist konden er eerder urenlang geen vluchten vertrekken of landen. Eind van de middag vertrok een toestel en kwamen er een paar binnen.

De afgelopen tijd kampte het vliegveld vaker met problemen door mist. Dinsdagochtend lag het vliegverkeer erdoor plat en begin december was dat ook al meerdere keren het geval.

De Nederlandse weerdienst KNMI waarschuwde woensdagavond weer voor dichte mist in het midden, zuiden en oosten van Nederland. Dinsdagavond waren grote delen van het land al in een zeer dikke mist gehuld, met plaatselijk zicht van minder dan 10 meter. Dat leidde her en der tot aanrijdingen.