Vliegverkeer Eindhoven komt weer opgang

jv ES

01 januari 2020

18u10

Bron: ANP

2

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vandaag rond half 6 weer hervat. De eerste vlucht is toen weer vertrokken. Volgens de luchthaven staat nog een aantal toestellen klaar voor vertrek. De problemen lijken echter nog niet helemaal achter de rug, want het hangt van de weersomstandigheden af of deze vluchten ook effectief gaan vertrekken. Eindhoven Airport raadt reizigers aan de website met vluchtinformatie in de gaten te houden.