Vliegverkeer Dubai kort plat na drone-alarm mvdb

22 september 2019

18u13

Bron: ANP 0 Twee vluchten naar de internationale luchthaven van Dubai zijn omgeleid wegens de mogelijke aanwezigheid van drones. De aankomsten werden rond het middaguur (lokale tijd) ongeveer een kwartier stilgelegd.

Dubai International Airport is een van de drukste luchthavens in de wereld voor internationale reizigers. Volgens de exploitant van de luchthaven is het de tweede keer dit jaar dat het vliegverkeer stilligt wegens een drone-alarm. In februari lag het luchtverkeer voor een halfuur plat. De autoriteiten van Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben nog niet gereageerd op het incident van zondag.



In juli 2018 zouden de door Iran gesteund Houthi-rebellen in Jemen de luchthaven van Abu Dhabi met een drone hebben aangevallen, maar dat spraken de VAE tegen. Onbemande vliegtuigjes zitten het vliegverkeer vaker in de weg. Zo zorgden drones in december dagenlang voor grote overlast op het Britse Gatwick Airport, bij Londen. Op andere vliegvelden hebben zich vergelijkbare incidenten voorgedaan.

LEES OOK: Jemenetische Houthi’s dreigen met aanvallen op Dubai en Abu Dhabi

LEES OOK: Mogelijke drones op luchthaven Gatwick kostte easyJet 17 miljoen euro

LEES OOK: Brits stel onterecht vast na droneaanval: “Politie heeft ons schandalig behandeld”