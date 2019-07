Vliegverbod 737 MAX laat diepe sporen na: Boeing leverde helft minder vliegtuigen in tweede kwartaal ttr

09 juli 2019

20u00

Bron: belga 0 buitenland Het vliegverbod van zijn bestseller 737 MAX heeft diepe sporen nagelaten bij de leveringen van Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer leverde in het tweede kwartaal maar 90 toestellen af bij zijn klanten, minder dan de helft dan in het tweede kwartaal van vorig jaar (toen 194).

De 737 MAX-vloot staat sinds midden maart wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes in enkele maanden tijd. Bij die ongevallen, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Sinds de vliegtuigen aan de ketting liggen, levert Boeing er ook geen meer aan zijn klanten. Dat is meteen de grootste oorzaak van de halvering in het tweede kwartaal. De productie gaat wel voort. Het is nog niet duidelijk wanneer de 737 MAX-vliegtuigen weer zullen mogen vliegen.

Boeing leverde net in het tweede kwartaal van vorig jaar zijn eerste 737 MAX-toestellen, aan Jet Airways, Ethiopian Airlines en Xiamen Airlines. In de maanden april, mei en juni leverde de Amerikaanse constructeur 24 toestellen van de 737-familie (oudere versies dan de MAX), 2 747's, 10 767's, 12 777's en 42 exemplaren van de 787 Dreamliner.