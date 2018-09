Vliegtuigwrak op Zwitserse gletsjer na 72 jaar geborgen TTR

17 september 2018

18u32

Bron: Belga 0 Bijna 72 jaar na de spectaculaire buiklanding van een Amerikaans militair toestel op een Zwitserse gletsjer is de berging van de brokstukken begonnen. De zaak haalde in 1946 wereldwijd de frontpagina's, omdat de Zwitserse luchtmacht er destijds in slaagde de twaalf inzittenden te redden.

"Het was de geboorte van de bergredding vanuit de lucht", zei Jürg Nussbaum, woordvoerder van de luchtmacht, vandaag. Het toestel raakte later onder de sneeuw bedolven. Pas in 2012 kwamen de eerste brokstukken na het smelten van de sneeuw weer te voorschijn. Deze zomer smolt er nog meer sneeuw, waardoor ook grotere brokstukken bloot kwamen te liggen.

Het toestel van het type C-53 Skytrooper Dakota was op 19 november 1946 onderweg van Oostenrijk naar Italië. Onder slechte weersomstandigheden week het toestel van zijn koers af en kon op de Gauli Glacier op 3.500 meter hoogte een noodlanding uitvoeren. Het toestel ligt in vogelvlucht op 70 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Bern.

De twaalf inzittenden aan boord overleefden de buiklanding als bij wonder. De reddingsdiensten konden hen dagenlang enkel met voedselpakketten vanuit de lucht bevoorraden. Uiteindelijk maakten Zwitserse militaire piloten een landing op de gletsjer. Ze slaagden erin de twaalf inzittenden te redden en naar de vallei over te brengen.

De luchtwacht wil de nu in totaal twee ton aan brokstukken naar het dal brengen. Daaronder een motorblok met propeller, delen van een vleugel en ook wollen dekens. De cockpit is echter nog niet gevonden, zei de woordvoerder van de luchtmacht. De brokstukken zullen tentoongesteld worden.