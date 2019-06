Vliegtuigtickets van één dollar in Mexico voor migranten die willen terugkeren SVM

21 juni 2019

11u44

Bron: Belga 0 Een Mexicaanse luchtvaartmaatschappij biedt vliegtuigtickets van één dollar aan voor mensen zonder papieren die uit Centraal-Amerika gevlucht zijn en die zouden willen terugkeren.

Het programma van Volaris richt zich op migranten uit Costa Rica, Salvador en Guatemala. Bedoeling is om “gezinnen weer bij elkaar te brengen”.

Het aanbod geldt tot 30 juni voor migranten die niet in regel zijn. Zij kunnen vertrekken "met de eerstvolgende vrije zetel" vanaf de luchthavens van Tijuana en Ciudad Juarez (dicht bij de Amerikaanse grens; nvdr) of Guadalajara en Mexico City. In de prijs zit niet de luchthaventaks: die kan oplopen tot 45 dollar voor internationale vluchten.

Mexico wordt overspoeld door Centraal- en Zuid-Amerikaanse migranten die naar de VS willen gaan. Dat leidde al tot grote spanningen tussen de VS en Mexico.