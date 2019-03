Vliegtuigramp vermeden: Russisch vliegtuig maakt noodlanding na bommelding AW

11 maart 2019

13u19

Bron: Belga 0 Een passagiersvliegtuig van de Russische luchtvaartmaatschappij Ural Airlines heeft een noodlanding uitgevoerd in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, na informatie over een mogelijke bom aan boord. Dat meldt het Russische staatspersagentschap RIA Novosti.

Het gaat om een Airbus-toestel dat in Bahrein was vertrokken en op weg was naar Moskou. De gezagvoerder kreeg echter het vermoeden dat een bom zich aan boord bevond en besliste de 225 inzittenden te evacueren. Het vliegtuig kon veilig landen in Bakoe.

Ural Airlines aircraft emergency landing in Heydar Aliyev International Airport (GYD) in Baku following a potential bomb threat #azerbaijan #aviationsecurity https://t.co/YmotO61ixH pic.twitter.com/UExx7vjtVT Horizon Intelligence(@ _hozint) link