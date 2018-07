Vliegtuigpassagier: “Mijn buurman betastte mij tijdens de vlucht” Arne Adriaenssens

02 juli 2018

14u22

Bron: NBC 0 Op een vlucht van Seattle naar Amsterdam werd Allison Dvaladze door haar buurman betast. De FBI bevestigt dat ongewenste intimiteiten op het vliegtuig een groeiend probleem vormen.

Als communicatiedirecteur voor een kanker-onderzoeksprogramma spendeert Allison Dvaladze veel tijd op het vliegtuig. Hier werd ze al meer dan eens slachtoffer van ongewenste intimiteiten.

Het ernstigste vergrijp gebeurde in april 2016. De Amerikaanse nam plaats op een nachtvlucht van Seattle naar Amsterdam. Halfweg de vlucht plaatste haar wildvreemde buurman zijn hand tussen haar benen en betastte hij haar.

Dvaladze meldde het vergrijp meteen aan het aanwezige boordpersoneel, maar werd niet verdergeholpen. "Ze vroegen me wat ik wilde dat ze daaraan deden en stuurden me vervolgens terug naar mijn plek. Ze hadden werkelijk geen idee hoe ze met deze situatie om moesten gaan."

#metoo

Het verhaal van Dvaladze is geen geïsoleerd probleem. In 2017 onderzocht de FBI liefst 63 aangiften van ongewenste intimiteiten op een lijnvlucht. In 2016 waren dat er nog maar 38. Een stijging van 66 procent. Een exacte oorzaak voor die evolutie heeft de FBI niet. Vermoed wordt dat sinds de #metoo-affaire meer slachtoffers aangifte durven doen.

Dvaladze neemt sindsdien altijd voorzorgen. Ze reserveert telkens een zitje aan het gangpad en legt steeds een dekentje over haar benen. Ze heeft zichzelf ook aangeleerd met één oog open te slapen. “Ik wil me altijd bewust zijn van omgeving”, verklaart ze. “Ik wil altijd weten wie er naast me zit.”