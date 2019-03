Vliegtuigpassagier gooit het op akkoordje met obese buurman: 150 dollar voor mijn gebrek aan comfort lva

03 maart 2019

04u25

Bron: The Sun, Reddit, news.au 0 Een man heeft een obese medereiziger om een vergoeding van 150 dollar gevraagd omdat hij door zijn overgewicht een deel van zijn vliegtuigstoel inpalmde. De obese man ging akkoord en ze gingen in vrede weer uit mekaar. De benadeelde reiziger plaatste zijn verhaal op Reddit, onder de categorie ‘Ben ik nu een eikel?’, en de reacties zijn verdeeld.

De man met de gebruikersnaam BigBawluh vertelt op Reddit hoe hij voor een vlucht van vijf uur netjes zijn zitje had uitgekozen en betaald: een plaats aan het gangpad in een rij van twee stoelen, want in het midden zitten doet hij absoluut niet graag. Toen hij een obese passagier langs het gangpad in zijn richting zag wandelen, voelde hij de bui al hangen. Hij kreeg gelijk. De obese man zette zich naast hem en minstens één derde van zijn stoel werd ingepalmd, wat “hem zeer ongemakkelijk deed voelen”.

Hij liet er geen gras over groeien. Na enkele minuten sprak hij zijn buurman erover aan: “Dit werkt niet voor mij, je neemt een aanzienlijk deel van mijn plaats in.” De zwaardere man haalde zijn schouders op en gaf aan dat hij daar weinig aan kon doen. Hij probeerde volgens het relaas van BigBawluh wel zijn armen wat in te trekken om zich wat minder breed te maken maar dat hielp niet.

Ze haalden er het boordpersoneel bij maar dat sloot uit dat de man een extra stoeltje kocht op een rij waar nog twee zitjes waren. De vlucht zat namelijk vol. Hij deed zijn buurman een voorstel: “Je geeft mij 150 dollar en we laten het zo.” Dat was ongeveer de helft van wat hij voor zijn ticket had betaald. De zwaardere man ging volgens hem meteen akkoord en “leek opgelucht dat we het onder mekaar hadden kunnen regelen.” Achter hen zaten andere passagiers die zijn gedrag duidelijk veroordeelden en hem een eikel noemden.

Reacties

Op Reddit zijn velen het helemaal eens met de achterburen. “Dit is absurd. Je bent hét voorbeeld bij uitstek van een eikel. Je hebt een scène gemaakt, de man voor schut gezet en dan laten betalen voor een ministuk van je stoel”, keurde iemand af. “Je hebt dit helemaal niet onder mekaar geregeld. Je hebt er een steward bijgehaald, hem dan vernederd en hem vervolgens voor 150 dollar afgeperst zodat hij op de vlucht kon blijven.” Afpersing komt in vele reacties terug. “Met of zonder geld, je moest sowieso vijf uur naast de man zitten. Dus nu heb je gewoonweg geprofiteerd van zijn overgewicht”, merkte iemand op.

Andere lezers begrijpen dan weer zijn standpunt. “De obese man had twee stoelen moeten kopen, dit is zijn fout. Hij heeft het er goed vanaf gebracht. Hij ging akkoord, jij ging akkoord”, klonk het. “Al de rest heeft er niets over te zeggen want het ging niet over hún stoel die werd ingepalmd", bevestigde iemand.

Meer over Reddit

human interest