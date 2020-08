Vliegtuigjes botsen in de lucht in Alaska: zeven doden kg

01 augustus 2020

09u15

Bron: Belga 0 In de Amerikaanse staat Alaska zijn bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen in de lucht vrijdagochtend zeven mensen omgekomen. Dat meldde het departement civiele veiligheid van de staat. Eén van de slachtoffers was lid van het deelstaatsparlement van Alaska.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur lokale tijd (18.30 uur Belgische tijd) in de buurt van Soldotna, op het schierland Kenai in het zuiden van Alaska. "Eén vliegtuig had één inzittende, terwijl het andere vliegtuig zes mensen aan boord had", zo meldde het departement. "Iedereen, behalve één persoon, kwam ter plekke om, maar de aanvankelijke overlever bezweek aan de verwondingen op weg naar het ziekenhuis.”

De piloot die alleen in het vliegtuig zat, was de 67-jarige Gary Knopp, een lid van het parlement van Alaska. Vier andere slachtoffers waren twintigers.

De gouverneur van Alaska, Mike Dunleavy, sprak zijn medeleven uit voor de nabestaanden van de slachtoffers. "Ik verzeker hen dat de speurders de volledige samenwerking van de staat zullen hebben bij het onderzoeken van deze tragische gebeurtenis", zei hij nog.