Vliegtuigje vliegt tegen verkeerstoren bij Berlijn: vader (68) en zoon (46) gewond Caspar Naber

19 juli 2020

20u30

Bron: AD 14 Op een voormalig militair vliegveld ten oosten van Berlijn is een lichtgewichtvliegtuigje vanmiddag op een heel opmerkelijke wijze neergestort. Het crashte tegen de verkeerstoren en bleef daar hangen. De twee inzittenden overleefden de crash, maar raakten gewond. De persoon in de controletoren bleef ongedeerd, melden Duitse media.

De gewonden zijn een 68-jarige vader en diens 46-jarige zoon. Hulpdiensten bevrijdden hen uit het vliegtuigwrak. Daarna werden ze per helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis. De ernst van hun verwondingen is nog onduidelijk. De vader was de piloot van het vliegtuigje. Dat was volgens de nieuwssite van de krant Märkische Allgemeine nog niet zo lang voor de crash opgestegen van het vliegveld Eggersdorf bij Müncheberg (district Märkisch-Oderland) en had enkele rondjes boven het gebied gemaakt.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Duitse federale dienst voor onderzoek naar vliegtuigongevallen is een onderzoek begonnen. Het vliegtuigje kon volgens de politie in eerste instantie niet worden geborgen. Dit vanwege de aanwezigheid van een soort raket in het reddingssysteem dat bij een noodlanding wordt geactiveerd. Die raket moest eerst worden ontmanteld en verwijderd door een explosievenopruimingsdienst, aldus BZ.

Het voormalige militaire vliegveld Eggersdorf is sinds dit jaar een speciale landingsplaats voor vliegtuigen met bepaalde kenmerken. De kap van de pas zeven jaar oude verkeerstoren raakte niet beschadigd en zelfs de ruiten bleven heel.

Die zwei Insassen hatten Glück im Unglück! #Müncheberg https://t.co/mtscgDd5kv Märkische Allgemeine(@ maz_online) link

#Eggersdorf #Müncheberg #MOL - Flugzeug prallt gegen Lotsenturm, 2 verletzte Personen, zwei Rettungshubschrauber im Einsatz pic.twitter.com/PBJPg9Dt8V Polizeireporter-BM(@ PolReporter) link