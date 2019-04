Vliegtuigje vliegt in boom: brandweer redt twee inzittenden mvdb

08 april 2019

17u48

Bron: AD.nl 6 Een éénmotorig vliegtuig met twee inzittenden is vanmiddag neergestort op een defensieterrein nabij het Nederlandse Hilversum. Het vliegtuigje, dat brandstof lekt, hangt in een boom. “Het is een bizar plaatje”, zegt een woordvoerder van de brandweer. Beide inzittenden zijn inmiddels bevrijd uit vliegtuigje.

Ze hebben geen ernstige verwondingen en zijn goed aanspreekbaar. De mannen, naar verluidt een vlieginstructeur en zijn leerling, worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ook zijn ze ‘ontsmet’, want ze zaten onder de kerosine. Dat was vanwege het brandgevaar een ‘complicerende factor’ bij de toch al ingewikkelde reddingsoperatie. Het bleek lastig om de reddingsvoertuigen, een aantal hoogwerkers, op de plek van het ongeluk te krijgen omdat er veel bomen staan. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt onder meer met een traumahelikopter.

Rond 12.50 uur kwam het éénmotorige vliegtuigje, een TL Ultralight TL-3000 Sirius, neer in de bomen bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het is nog niet duidelijk hoe het toestel daar belandde, mogelijk was er sprake van motorproblemen. Hoe het vliegtuig uit de boom moet worden gehaald, is nog onbekend.

Ik dacht: dit gaat niet goed Ooggetuige Sandra Scholten

Getuige Sandra Scholten liep aan het begin van de middag met honden van haar uitlaatservice op een weg bij de kazerne. Ze zag een vliegtuigje opstijgen, zoals wel vaker op die plek. “Maar het vliegtuig stotterde, pruttelde. Dat viel op. Ik zag ‘m keren en langzaam dalen. Ik dacht: dit gaat niet goed. Hij verdween achter de bomen. Een paar seconden later hoorde ik een harde, doffe klap.”

De brandweer was snel ter plaatse. Een woordvoerder noemde het eerder vanmiddag ‘een bizar gezicht’. “Het vliegtuigje hangt, stabiel, in de kruin van een boom op zo’n tien meter hoogte. De inzittenden zijn aanspreekbaar”, vertelde hij toen de reddingsactie nog op gang moest komen. “Eerst moet het vliegtuigje goed gezekerd worden, daarna kunnen de inzittenden worden bevrijd.” Een verkennend onderzoek naar de crash is opgestart.

Ooggetuige Sandra is opgelucht na de goede afloop. "Ik denk dat ze geluk hebben gehad dat ze in de bomen zijn beland.”

Het zou gaan om een instructeur en leerling. Ze waren “noodprocedures” aan het oefenen. Aldus een mede cursist. De brandweer is bezig met een reddingsoperatie. #hilversum pic.twitter.com/SBGsBjTr0T Jildou van Opzeeland(@ Jilnow) link

Eenmotorig vliegtuig hangt op ongeveer 10 meter in kruin van een boom op terrein Van Oudheusdenkazerne #Hilversum. Twee inzittenden. Lekkage brandstof. Geen brand. Brandweer gaat nu vliegtuig proberen “te zekeren” en daarna inzittenden bevrijden Brandweer GooiVecht(@ BrwGooiVecht) link

Luchtvaartongeval #Hilversum betreft éénmotorig vliegtuig, dat is neergestort nabij vliegveld. Vermoedelijk twee inzittenden, oorzaak ongeval onbekend. Hulpdiensten zijn aanwezig. Woordvoerder gaat ter plaatse. Brandweer GooiVecht(@ BrwGooiVecht) link