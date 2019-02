Vliegtuigje stort neer op woonwijk in Los Angeles: vijf doden en twee gewonden IB TT

04 februari 2019

07u11

Bron: ocregister.com, Time, ANP 3 In een woonwijk in Yorba Linda op zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles is vandaag rond twee uur ’s middag lokale tijd een vliegtuigje neergestort. Door de rondvliegende brokstukken en de crash vlogen meerdere huizen in brand. Dat meldt de brandweer van Orange County. In totaal kwamen vijf mensen bij en na de crash om het leven, twee anderen raakten gewond.

Op videobeelden is te zien dat een huis na de crash in lichterlaaie staat. Even verderop probeert een man met een tuinslang brandend puin te blussen dat op de weg ligt. Volgens een getuige ontplofte het toestel in de lucht. “Ik kwam naar buiten en het regende brokstukken’', aldus omwonende Jared Bocachica.



Het neergestorte vliegtuig is een Cessna 414A uit 1981, die even voor de crash was opgestegen vanaf het lokale Fullerton Municipal vliegveld. Dat meldt een woordvoerder van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration.

Bij het ongeval zijn in totaal vijf doden gevallen en twee mensen gewond geraakt. In één huis waar de cabine en een motor van het vliegtuig op neervielen en dat daarop in brand vloog, vielen vier doden, twee mannen en twee vrouwen. De piloot was de enige inzittende van het vliegtuig, ook hij kwam om het leven. De tweede motor van het vliegtuigje kwam op straat terecht, waar het een groot gat in het asfalt veroorzaakte.

Bom

Volgen een ooggetuige leek het net alsof er een bom werd gedropt. “Ik hoorde een vliegtuigmotor steeds dichterbij komen en mijn huis schudde van de impact", zegt Jeremy op Twitter, die in eerste instantie dacht dat de crash de impact van een bom was.

Naar de oorzaak van de crash is het voorlopig gissen.

Plane crashed near my house in Yorba Linda.

I thought a bomb was dropped or something cuz I heard a plane engine moving in close and then my house shook on impact.



This pic is near my elementary school. pic.twitter.com/ECAA9QNhVZ Jeremy W.(@ the_bluejacket) link

A picture from my local community group page. Some parts that fell out of the sky of the Yorba Linda plane crash.|



Looks like a cessna? pic.twitter.com/Y6DXHI8bMY Jeremy W.(@ the_bluejacket) link