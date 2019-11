Vliegtuigje stort neer op woonwijk in Congo: al 23 lichamen geborgen

HAA en NLA

24 november 2019

10u59

Bron: Belga, Twitter, Reuters

In de Congolese stad Goma is een klein vliegtuig neergestort bij het opstijgen. Het toestel crashte in een dichtbevolkte woonwijk van de stad, in het oosten van het land. In totaal zijn al 23 lichamen geborgen, melden reddingswerkers.