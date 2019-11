Vliegtuigje stort neer op woonwijk in Congo: al 18 lichamen geborgen HAA

24 november 2019

10u59

Bron: Belga, Twitter, Reuters 0 In de Congolese stad Goma is een klein vliegtuig neergestort bij het opstijgen. Het toestel crashte in een dichtbevolkte woonwijk van de stad, in het oosten van het land. Alle inzittenden van het toestel zijn vermoedelijk omgekomen. In totaal zijn al achttien lichamen geborgen, melden reddingswerkers.

Een verantwoordelijke voor de reserveringen bij Busy Bee - een private luchtvaartmaatschappij - meldt dat het toestel vertrokken was met 16 passagiers en twee bemanningsleden aan boord. Vermoedelijk zijn de inzittenden allemaal omgekomen. Reddingswerkers hebben op de crashsite in totaal al 18 lichamen geborgen en zoeken verder naar slachtoffers, aldus Reuters.

Het vliegtuig, een Dornier-228, was op weg naar Beni en Butembo, 350 kilometer verderop naar het noorden, toen het neerstortte, aldus een werknemer van Busy Bee. Het toestel kwam terecht in een van de dichtbevolkte wijken rond de luchthaven. De paniek op de crashsite was groot. Beelden op Twitter tonen hoe inwoners het vuur na de crash probeerden te blussen.

Busy Bee is een nieuwe maatschappij die afgelegen gebieden bedient in Noord-Kivu.

🔴 #RDC- Un avion de la compagnie Busy Bee s’est écrasé ce dimanche au-dessus des maisons de Birere, à #Goma (Nord-Kivu).Le petit porteur a raté son décollage. Busy Bee organise des vols réguliers et charter et des évacuations médicales dans les zones reculées de l’Est de la RDC. pic.twitter.com/Du5jDCoIue ICIBRAZZA(@ ICIBrazza) link

🚨RDC /Goma : Crash d'un petit porteur de l'agence Busy Bée ce dimanche matin. Il y aurait déjà des victimes... A suivre le bilan... pic.twitter.com/8rfvrYg810 Patrick Kabengele(@ PatrickKabeng12) link

Crash d'avion compagnie Busy Bee ce matin à l'aéroport international de #Goma. Cet appareil quittait Goma pour Beni avant de rater son décollage pour s'écraser sur des maisons au quartier Mapendo. #RDC

Bilan : 17 passagers + membre équipages + habitants morts.

Nos condoléances ! pic.twitter.com/rxJpO1ALrj Tresor MATUKA🇨🇩(@ matuka_tresor) link