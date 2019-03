Vliegtuigje stort neer op huis: bewoners gelukkig niet thuis Christelle Zitu

13 maart 2019

13u40

Bron: AP 0 In de Amerikaanse staat Ohio is gisteren een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De bewoners waren gelukkig niet thuis maar de piloot overleefde de crash niet. De oorzaak van het incident is nog onbekend.

Het toestel vloog door een boom, belandde in de achtertuin van de woonst en schoot daarna in brand. Niemand weet wat de crash veroorzaakte maar de hulpdiensten bevestigen dat het om tweemotorig vliegtuigje gaat en dat de piloot op weg was naar de luchthaven van Cincinnati-Lunken.

De identiteit van de piloot is niet bekend omdat de plaatselijke hulpdiensten daar geen informatie over vrijgeven. Ze zijn niet zeker of er eventueel een tweede passagier aanwezig was in het toestel.

De Nationale Transportveiligheidsraad voert nu een grondig onderzoek naar wat er precies gebeurde.