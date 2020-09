Vliegtuigje stort neer in Franse Alpen

PVZ

12 september 2020

16u01

Bron: AFP

0

Een vliegtuig voor toeristische rondvluchten is in het Belledonegebergte in de Franse Alpen neergestort, zo hebben de hulpdiensten vandaag gemeld, zonder een balans te geven van de slachtoffers. Volgens de regionale krant Le Dauphiné Libéré vielen drie doden bij het ongeval.