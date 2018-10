Vliegtuigje stort in zee voor kust Florida: inzittenden als bij wonder heelhuids uit wrak gehaald Redactie

17 oktober 2018

11u14

Bron: KameraOne 1

Een klein vliegtuig is gisteren voor de kust van Florida neergestort in de zee. Wat is precies is misgelopen, wordt nog onderzocht. De klap was hevig, want een van de vleugels is afgebroken. De twee inzittenden zijn zonder verwondingen uit het wrak gehaald.

Bekijk ook:

In september is een vliegtuig voor de kust van de Federale Staten van Micronesië gezonken. De Amerikaanse marine heeft geholpen bij de redding van de 46 inzittenden. De marine heeft beelden vrijgegeven van die actie.