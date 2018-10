Vliegtuigje op weg naar Bahama's verdwijnt van radar, vijf inzittenden vermist Redactie

26 oktober 2018

21u47

Bron: AD.nl 0 Een vliegtuigje met vijf mensen aan boord is een uur na vertrek van een luchthaven in de Amerikaanse staat South Carolina van de radar verdwenen en vermoedelijk in de Atlantische Oceaan gestort.

De Piper PA-31 was opgestegen op Robert F. Swinnie Airport bij het stadje Andrews en onderweg naar de Bahama's. De Amerikaanse kustwacht zei dat een noodsignaal is opgevangen. Het contact met de cockpit werd verbroken toen het toestel ongeveer 175 kilometer ten oosten van de stad Charleston was.



Volgens BNO News is een zoekactie gaande maar tot dusver zonder succes. De identiteit van de inzittenden is niet bekendgemaakt.

Bekijk ook: