Vliegtuigje onderschept boven golfresort Trump Redactie

22 juli 2018

04u11

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten heeft een gevechtsvliegtuig zaterdag een particulier vliegtuig onderschept boven de golfbaan van Donald Trump in Bedminster (New Jersey), waar de Amerikaanse president het weekend doorbrengt. Dat meldt NORAD, het commando dat instaat voor de bescherming van het Amerikaanse luchtruim.

Een F-16 van de Amerikaanse luchtmacht onderschepte het vliegtuigje omdat het "zonder de nodige toelatingen of communicatie" in de tijdelijke no-flyzone rond het golfresort was gevlogen. Het toestel werd naar de luchthaven van het nabijgelegen Pittstown begeleid en landde daar zonder incidenten. De piloot werd er opgewacht door de lokale politie.