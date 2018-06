Vliegtuigje maakt noodlanding... op drukke baan in LA HA

02 juni 2018

13u41

Bron: YouTube, Reuters 0

De vrouw in dit filmpje beleefde allicht bange momenten toen het vliegtuigje dat ze bestuurde ineens motorproblemen kreeg. De student-piloot slaagde er evenwel in om het toestel veilig aan de grond te zetten... op een drukke baan in Los Angeles. Ze raakte net geen hoogspanningskabels tijdens de noodlanding, waardoor de wijk niet zonder elektriciteit kwam te vallen. De jonge pilote was nog maar net opgestegen toen de problemen opdoken. Ze zat alleen in het toestel en kwam er met de schrik vanaf. Er vielen geen gewonden. Een automobilist kon de spectaculaire landing filmen met zijn dashcam en deelde de beelden op YouTube.