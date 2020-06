Vliegtuigje dat opsteeg in Wevelgem gecrasht in Frankrijk: twee doden ADN/VHS/CDR

19 juni 2020

14u08

Bron: Belga/eigen info 56 Een vliegtuig met twee zitplaatsen van het type ULM, dat vrijdagvoormiddag was opgestegen op de regionale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, is neergestort ten zuidoosten van Dieppe (Seine-Maritime). Daarbij zijn de twee inzittenden omgekomen, zo is vernomen van de gendarmerie en prefectuur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het vliegtuig met twee inzittenden stortte rond 11 uur neer op een helling die grenst aan de D36. De twee mensen zijn omgekomen", zegt de politie van Seine-Maritime. “De redenen voor de crash zijn nog onbekend. Het gaat om een vliegtuig van het type Aveko VL-3 Evolution", aldus de gendarmerie. Het parket van Dieppe heeft een onderzoek geopend.

Uit Oost-Vlaanderen

In het toestel zaten een ervaren instructeur en een jonge, vrouwelijke leerlinge. Beiden zijn afkomstig uit Oost-Vlaanderen. De jonge vrouw postte vrijdagmorgen op haar Instagram-account een beeld van het vliegtuigje waarmee ze even later, samen met de instructeur, vanuit Wevelgem zou opstijgen. Wie de stuurknuppel bediende, is niet bekend. Het toestel zou van op een hoogte van 8.000 voet (zo’n 2.438 meter) in nauwelijks een minuut naar beneden zijn gekomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.